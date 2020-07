Malgré l'incertitude, les marchés tiennent bien... Par JDH

La crise sanitaire mondiale n'en finit pas.Les Etats-Unis, qui ont fait le choix de privilégier les libertés individuelles, publiques, ainsi que l'économie, voient leur nombre de morts quotidien à peu près stagner à 500/1000 par jour depuis 2 mois. A ce rythme, leur taux de mortalité est en train de rattraper celui de la France. En effet, en France, 30.000 morts officiels soit 0.045% de la population. Aux USA, 136.000 morts officiels soit 0.043% de la population. Le Brésil suit la même pente. Mais le comble est que ces pays voient leur économie juste un peu moins pénalisée que la France ou autres pays européens. En effet, alors que le PIB de la France devrait chuter de 10% environ cette année, celui des USA ou du Brésil est estimé à -6.5% en 2020. Avec surtout une forte augmentation du chômage.Et aujourd'hui on parle de deuxième vague épidémique.Un nouveau confinement serait fatal à l'économie européenne et un jubilé de la dette serait alors obligatoire. Mais ce nouveau confinement à l'automne me parait très peu probable. L'idée est plutôt de faire entrer des gestes barrières dans les moeurs. Et tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé (le sera-t-il un jour?), il est possible que les normes de sociabilité soient fortement modifiées.Bref, l'incertitude demeure.Et, curieusement, pour le moment, l'ensemble des bourses mondiales réagit très bien!Le Nasdaq est même en très forte hausse depuis le 1er janvier! Il faut dire que les géants du net sont favorisés par cette crise qui est en train d'instaurer la distance (télétravail, visioconférences, achats en ligne, espaces de sociabilité en ligne) comme norme sanitaire!Boursièrement parlant, on le voit bien, ce n'est pas une crise comme les précédentes : elle est comparable sur le CAC 40, le Dow Jones, l'Eurotoxx... Mais pas sur le Nasdaq qui en jouit, en profite!Les investisseurs ont besoin d'aller se positionner quelque part, alors que les obligations ne rapportent rien et qu'un krach obligataire reste non seulement possible mais probable...Le CAC 40 tient bon malgré tout et notre portefeuille encore mieux.Mais je redoute le mois d'aout, d'autant plus que, sur les 5 dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), le mois d’aout fut systématiquement baissier. Et sur les 10 dernières années, il fut rouge dans 80% des cas (soit 8 fois sur 10), avec tout particulièrement des mois d’aout désastreux en 2011 et en 2015.Nous sommes encore assez loin du mois d'aout. Et d'ici là, nous aurons peut-être, rien que par prudence, pris des protections... En attendant mieux vaut éviter le SRD et autres positions spéculatives haussières, car on a le sentiment que le potentiel du rebond est épuisé...Nous allons devoir observer attentivement les résultats semestriels et les perspectives. Mais nous sommes satisfaits de voir que des titres comme Delta Plus se sont envolés ces derniers temps.Une surveillance accrue du marché est nécessaire.Mon livre "" est publié! Il est en vente, dédicacé, sur www.jdheditions.fr Et, en vente "normale" (livre et e-book) partout ailleurs, comme sur Amazon ( www.amazon.fr Une partie importante du livre est consacrée à la crise économique qui arrive, à ses conséquences boursières, aux manières d'adapter ses investissements (dans le sens large, sans entrer dans les détails des actions à acheter). Un dossier suivra probablement à la rentrée.Jean-David HaddadFrancebourse.comJe vous souhaite une très bonne semaine!