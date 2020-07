Face au monde d'après... Le nouvel essai de JDH

Le tout nouveau livre de Jean-David Haddad, "Face au monde d'après", est en vente un peu partout désormais.Un livre écrit pendant le confinement.Voici le message de JDH au sujet de ce livre, envoyé par mail à nos lecteurs :"Je menais une double réflexion, à la fois sur les évolutions prévisibles et sur leurs répercussions boursières.C'est en réfléchissant sur "DEMAIN" que je vous ai recommandé de bonnes valeurs, et qui permettent à notre portefeuille de très bien s'en tirer. Mais cette réflexion sur "DEMAIN", j'avais besoin de la mettre par écrit, de la structurer.Ainsi est né cet essai. Qui est totalement en corrélation avec mes réflexions boursières.Il s'agit donc d'un essai de prospective et d'investigation sur les années qui viennent.Le champ étudié concerne toute la sphère habituelle de laquelle je parle régulièrement ici (bourse, finance, économie, dettes publiques, etc), mais il concerne aussi le champ politico-sociologique (libertés individuelles et publiques, monde du travail, etc).Après une introduction philosophique, je traite dans une première partie des perspectives qui me semblent probables sur les années à venir (ampleur de la crise à venir, accroissement des inégalités, entreprises qui vont gagner du pouvoir de marché, avenir de nos libertés, montée de l'écologie, etc); puis dans une deuxième partie, je traite des manières de s'adapter à cet avenir : stratégies par rapport à nos retraites, stratégies globales boursières, monde du travail, migration de votre patrimoine, etc. Enfin dans une troisième partie j'ai voulu laisser la parole à des jeunes natifs du 21ème siècle pour voir comment eux perçoivent leur avenir.Ce livre, ce travail, devrait m'aider à publier un dossier à la rentrée.C'est un essai de 268 pages, illustré avec de très nombreux graphiques en couleur, de très nombreux documents.Il est en vente dédicacé ici :Et sur les libraires en ligne bien sur.Comme Amazon où vous le trouvez aussi en e-book :Achat possible chez votre libraire qui vous le commandera.Je ne prévois pas d'opération de dédicace publique dans le contexte actuel. D'où aussi la dédicace en ligne!"