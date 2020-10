Fonds de solidarité pour les entreprises : élargissement du panel Le Fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire a bénéficié, depuis le début de la crise à était réservé depuis le mois de juillet aux secteurs du tourisme, de la culture et du sport. Soit la moitié des entreprises présentes en France. Il sera désormais, pour ce qui concerne l'aide directe de l'Etat aux entreprises, étendu aux entreprises perdant plus de 70% de leur chiffre d'affaires, contre 80% précédemment.



Par ailleurs, la liste, exhaustive, des secteurs concernés, a été révélée ce matin. Elle est la suivante :



Loueurs de voitures; autocars; fleuristes; bouquinistes des quais de Paris; fabrication de foie gras; agences de publicité; blanchisserie et teinturerie de détail; courtiers en assurance voyage; commerces non alimentaires des Zones touristiques internationales; métiers graphiques, d'édition spécifique de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères de l'événementiel; artisans des foires et salons; attachés de presse et agences de communication cinéma et vendeurs et distributeurs internationaux; activités spécialisées de design; conseil en relations publiques et communication; nettoyage courant des bâtiments; autre création artistique; activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses; activité de sécurité privé; entreprises qui délivrent des visas; domaines de réception; reroduction d'enregistrements; travaux d'installation électrique; aménagement lieux de vente; fabrication de structures métalliques et de parties de structures; fabrication d'appareils d'éclairage électrique; fabrication/distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels; activité immobilière spécifique à l'événementiel; transport spécialisé pour des opérations événementiels; sociétés du numérique spécialisés pour les activités événementielles; fabrication de vêtements de travail.



Francebourse.com