Un marché volatile et efficient. Par JDH Le marché a repris de la volatilité, comme on a pu le constater la semaine passée, avec une annonce de confinement, pardon de couvre-feu, qui a fait perdre plus de 2% au marché... Qui ont été rattrapés le surlendemain.

Le marché réagit aux annonces, de manière brutale. Tandis que le VIX (indice de la peur, qui représente en fait l'incertitude) reste à un niveau élevé dans l'absolu mais ne remonte pas au-delà de 30 pour le moment.



La volatilité est donc bien là. Mais, ce qui est assez étonnant, et peu courant en période de volatilité, c'est que l'efficience remonte régulièrement elle aussi. Il n'y a pas d'indice mesurant l'efficience. Il faudrait en calculer un, mais cela est assez compliqué me semble-t-il! Toujours est-il que l'efficience, on l'observe, on la palpe... Et elle est en hausse actuellement, comme en témoignent les multiples envolées de plusieurs de nos actions, en particulier des investissements fondamentaux que nous avons réalisé ces derniers temps.

Des actions comme Unibail, Euromedis, Vogo, WeConnect, s'envolent les unes après les autres.

Cela signifie que les gérants ouvrent les dossiers, et aussi que les rivières regagnent leurs lits (cas d'Unibail, exagérément massacrée je le dis depuis un mois).



Cela ne signifie pas que le marché va remonter, ni doive remonter. Ce sont deux choses différentes. Et franchement, quand on voit le CAC 40, beaucoup d'entreprises sont sur-valorisées, donc pas de vraie raison de remonter en masse.

Par contre, il est agréable d'avoir un portefeuille qui remonte dans un marché qui lui, ne remonte pas. Le portefeuille, sur un mois glissant, a gagné 1.5 point alors que le CAC a perdu 1.5 point.



