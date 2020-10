Explosion des créations d'entreprises aux USA : le monde d'après a commencé...

Dans son essai de prospective de l'après-COVID, Jean-David Haddad a expliqué que le CDI à vie allait mourir progressivement et que le monde d'après serait un monde d'entrepreneuriat et d'auto-entreprises, mais pas toujours avec le succès au rendez-vous.Les derniers chiffres venus des Etats-Unis confirment cela.En effet, il y a eu plus de créations d'entreprises que jamais ces derniers mois aux Etats-Unis, un mouvement nourri par un chômage massif et un financement aisé.John Dearie, président et fondateur du Centre pour l'entrepreneuriat américain (Center for American Entrepreneurship) explique que le phénomène n'est pas surprenant : "les gens créent des entreprises parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et parce qu'ils ont l'argent pour le faire", détaille-t-il. La faiblesse des taux d'intérêt incite à vouloir emprunter, effectivement.Entre juillet et septembre 2020, 1,6 million d'entreprises ont vu le jour aux USA ce qui constitue un record. En effet, la barre du million d'entreprises créées n'avait jamais été dépassée au cours d'un trimestre.Face au monde d'après de Jean-David HADDAD :Francebourse.com