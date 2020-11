CRISE SANITAIRE ET ECONOMIQUE - Point sur la situation du jour

2 novembre 2020Pas de nouvelles spécifiques sur le front de la crise sanitaire aujourd'hui : le marché a visiblement intégré les nouvelles mesures qui sont en train d'être prises partout en Europe, tout comme il a intégré que la crise économique actuelle est très particulière et qu'elle engendrera une forme de reprise elle aussi particulière.En effet, on avait entendu parler de reprise en L, en V, en W... Eh bien à présent on parlera de reprise en K, car la crise est une crise en K!Explications à la une de Francebourse :Comme prévu, le CAC 40 rebondit et réalise aujourd'hui un pull-back vers les 4700 points qui étaient son ancien support, et deviennent à présent une résistance. Par rapport aux protections qui ont été recommandées, il faudra voir la réaction du marché face à ces 4700 points, nous en reparlerons. Mais pour le moment, on est plutôt dans un simple test de la résistance en question.Nous venons de recommander deux valeurs à renforcer :Pour le reste on ne change rien.JDHFrancebourse.com