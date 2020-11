Bourse de Paris : le window-dressing va commencer! Le 11 novembre passé, on entre dans la dernière ligne droite de l'année. Celle où on pense aux cadeaux, mais aussi celle où les gérants de fonds commencent le window-dressing.



Le window-dressing consiste à embellir les portefeuilles des gérants de fonds afin que leurs souscripteurs ne voient pas que ces derniers ont possédé des titres ayant fait une mauvaise performance. Donc ils les vendent.

Ils vendent les titres qu'ils ont en portefeuille et qui sont à -20 ou -30% ou pire depuis le 1er janvier car cela fait mauvais effet le jour où la composition du portefeuille sera arrêtée.

Cette cession sera couplée à un achat des titres qui ont surperformé le marché et qui sont souvent déjà détenus en portefeuille. Cet habillage est purement de façade d'où son nom "window-dressing".



Il est plus agréable pour un futur investisseur de voir un portefeuille composé de valeurs qui ont "surperformé" l'indice plutôt qu'un ensemble de valeurs aux performances bonnes et moins bonnes.

Ainsi en fin d'année, il ne faut pas s'attendre forcément à une bonne fin d'année sur les small caps qui auront contre-performé le marché cette même année.

Ces opérations étant finies à Noel, et même avant, il est souvent intéressant, les jours qui suivent, de voir les premiers dessins et desseins du marché pour l'année qui suit.



JDH

Francebourse.com