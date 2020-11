Black Friday reporté au 4 décembre, Bercy à la manoeuvre Le Black Friday est devenu en France, ces dernières années, comme Halloween l'est aussi devenu. Un phénomène qui date du début du 21ème siècle.

Le Black Friday, qui ouvre les festivités des achats de Noel, coincide, aux Etats-Unis, avec la Thanksgiving, qui sur le plan festif et symbolique ouvre lui aussi les festivités de fin d'année.

Le Black Friday permet à des commerçants de proposer des soldes mais pendant une courte, très courte période, il s'agit de soldes privés, en principe non réglementés par l'Etat, contrairement aux périodes de soldes traditionnels, décidées par le gouvernement. Ces soldes pouvant aller jusqu'à 80%.

Le Black Friday devait se tenir le 27 novembre, soit vendredi prochain, mais le voilà reporté au 4 décembre par un mouvement consensuel fortement poussé par le gouvernement et en particulier par Bruno Lemaire, ministre de l'économie et des finances. Amazon a accepté, sous réserve que les petits commerces rouvrent avant.

Il est désormais peu probable que les petits commerces demeurent fermés début décembre...



