Le CAC 40 gagne 17% sur un mois glissant! Est-ce la perspective d'un vaccin, qui se confirme jour après jour, qui fait espérer le marché? Toujours est-il que celui-ci espère et que les haussiers sont revenus en force en ce mois de novembre.

Depuis le début du mois, le CAC 40 a repris plus de 15%! Tiré, certes par les indices américains, mais pas seulement. En effet, sur un mois glissant, soit depuis l'annonce du confinement version allégée, donc au 27 novembre, le Dow Jones et le Nasdaq ont respectivement gagné 7% et 6% alors que le CAC 40 a gagné 17%!

Un véritable rattrapage a eu lieu, encore plus notable sur notre portefeuille, qui est, lui, revenu à l'équilibre depuis le 1er janvier.



Francebourse.com