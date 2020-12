Bourse de Paris : plus que 20 séances en 2020... Mercredi 2 décembre.

Il ne reste plus que 19 séances complètes et 2 demi-séances sur l'année 2020...

Peu de temps pour que le CAC finisse l'année dans le vert mais rien n'est impossible!

Notre portefeuille est repassé dans le vert depuis 2 séances complètes à présent après avoir été très fortement ébranlé en mars et avoir tapé un plus bas à -40% par rapport au 1er janvier.

Pour remonter de -40% à quasiment +1% il a donc du regagner 68% en 9 mois!

En effet, si on met en indices :

-pour un score à 0 c'est un indice 100

-pour un score à -40 c'est donc un indice 60

-pour un score à +1 c'est un indice 101

Donc 101/60 = 1.68



Heureux les abonnés qui nous ont fait confiance en plein krach!



JDH

Francebourse.com