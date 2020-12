Francebourse lance sa promo de fin d'année!

Nous sommes ravis de vous annoncer ce lundi, le lancement de notre Promo de fin d’année!Vous profiterez d’une remise d’environ 10% sur les abonnements d'un an à nos portefeuilles:560€ pour la Quinzaine de Francebourse (au lieu de 620€)380€ pour les Pépites du rendement (au lieu de 420€)840€ pour le Privilège qui donne accès aux deux (au lieu de 940€).En Bourse, habituellement il vaut mieux être accompagné. Mais encore plus dans le contexte exceptionnel que nous vivons depuis mars. Nous mettons notre expertise à votre service depuis bientôt 20 ans. Et vous êtes nombreux à nous faire confiance et nous renouveler votre fidélité chaque année. C’est ainsi que nous pouvons afficher en 2020, un portefeuille Francebourse dans le vert alors que le CAC 40 perd 8%. Il gagne plus de 750% en 19 ans soit une moyenne de 11.5% par an.Il avait gagné 25% en 2019. Si nous avons su tirer notre épingle du jeu pendant cette crise sur le portefeuille de la Quinzaine, malheureusement il n’en est pas de même pour les valeurs de rendement. Suite à l’annonce de Bercy, les coupons distribués sont mal perçus. Par conséquent Le portefeuille Pépites du rendement qui a pour but de faire une performance moyenne de plus de 10% par an (ce qu'il réalise largement depuis sa création), perd 7% cette année après avoir gagné 26% en 2019 et 140% depuis sa création en 2012. C'est une gestion presque passive où peu de mouvements ont lieu chaque année, contrairement au portefeuille Francebourse dont la gestion est particulièrement dynamique. L’abonnement Privilège permet de panacher les deux modes de gestion et vous pouvez très bien choisir de pondérer davantage tel ou tel mode de gestion en fonction de vos besoins du moment.C'est parti pour cette promo de fin d'année!Rendez-vous pour vous abonner! C'est ici :N'hésitez pas à prendre contact avec notre service clientèle pour tout renseignement complémentaire :-par mail à : contact@francebourse.com -par téléphone au 01.48.94.74.61 Si vous tombez sur la messagerie merci de laisser votre nom et numéro de téléphone afin de vous rappeler rapidement!Bonne promo!Francebourse.com