Le CAC 40 termine 2020 sur une note bien négative, notre portefeuille dans le vert! A 14h05 heure de Paris, le CAC 40 a dit adieu à l'année 2020. Un adieu sur une note négative, et même largement négative puisque l'indice vedette de la bourse de Paris perd 6.60% cette année, finissant à 5551 points. Sur cette ultime séance du 31 décembre, il aura perdu 0.96% et sa performance est neutre sur un mois de décembre sans le moindre rallye haussier.

C'est une année bien compliquée qui s'achève. En effet, derrière ce résultat négatif du CAC 40, se cachent des performances parfois très positives, sur des indices sectoriels (comme l'indice "technologie" par exemple qui gagne 17.91%) ou sur des titres en particulier, comme par exemple Weconnect qui gagne 49%.

A la baisse cette année les foncières, l'hôtellerie, et le transport, avec parfois des chutes impressionnantes, comme celle de Carmila qui perd 35% quoique reprenant 100% sur ses plus bas.



La volatilité a été exacerbée en 2020. Après avoir vécu le plus violent krach boursier depuis 1987, et avoir touché un plus bas à 3632 points en mars, alors que la moitié du monde se confinait et que l'économie s'arrêtait, le CAC 40 s'est tout de même bien ressaisi, pour finir 52% au-dessus de ce niveau.

Notre portefeuille a suivi le mouvement, mais nos arbitrages et notre gestion à la fois très prudente et optimisée, nous permettent de finir fièrement mais sans extravagance cette année 2020 dans le vert, avec un score de près de +2% sur le portefeuille Francebourse.

Nous sommes loin des +25% enregistrés sur 2019 mais nous réalisons une performance positive dans un marché négatif, et nous faisons mieux que les placements dits "surs" comme le livret A.



Nous avons battu le marché, et largement. C'est déjà une bonne chose!



JDH

Francebourse.com