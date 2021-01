Variants du COVID : la crise dans la crise

La nouvelle phase de la crise sanitaire, déclenchée par les "variants" du COVID, variants venus de tous les pays (anglais, sud-africain et désormais brésilien), ont entamé l'optimisme de début d'année que l'on pouvait percevoir sur les marchés.Le CAC 40 ne gagne plus que 0.8%.Mais notre portefeuille Francebourse gagne près de 5% et réalise déjà le "break" car nous avons plusieurs valeurs qui profitent de cette nouvelle psychose, qui reste cependant aujourd'hui très limitée sur les marchés.On notera une forte hausse de titres comme Chargeurs ou encore Euromedis.Des analyses graphiques sont en ligne :Et, plus curieusement, on notera la hausse de SANOFI qui a pourtant complètement raté la campagne vaccinale.Analyse graphique : www.francebourse.com Francebourse fait ce matin un point sur cette nouvelle donne et en particulier un suivi sur les valeurs ci-dessus citées ainsi que nos recommandations générales :JDHFrancebourse.com