L'état actuel des marchés boursiers en quelques mots, par JDH Après la grâce de la nouvelle année, les investisseurs redeviennent plus hésitants, et on peut les comprendre!

En effet, la pandémie n'en finit pas, à chaque fois qu'on croit voir le bout du tunnel, on apprend que le tunnel est rallongé...

Les mesures plus ou moins coercitives selon les états vont toutes dans le même sens, qui n'est pas le sens rêvé pour l'économie, les déficits se creusent, etc.

La France a ainsi doublé en 2020 son déficit public.

L'endettement augmente, mais à taux nuls ou négatifs, ce qui génère de la liquidité et cette liquidité va sur les actifs comme les actions, l'immobilier ou encore les matières premières.

Ainsi les marchés se tiennent bien dans l'ensemble. Et sont globalement sur-valorisés.

Cependant, vu que nous avons cherché les bonnes affaires, celles qui n'étaient pas sur-valorisées, ce sont celles qui montent le plus aujourd'hui : il y a une sorte de "course aux bonnes affaires" et un retour progressif vers les titres de rendement, qui rassurent. Cela explique la bonne tenue de nos portefeuilles.



JDH

Francebourse.com