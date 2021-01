Pourquoi le résultat net d'une entreprise est-il si important? Le résultat net ou résultat net comptable d'une société, cotée ou non, désigne la différence entre les produits d'exploitation et les charges globales d'une entreprise sur un exercice comptable donné, qu'il s'agisse de charges d'exploitation, d'amortissements, de charges exceptionnelles, de plus ou moins-values, etc.

Le résultat net est très important car il mesure la richesse nette créée par une société au cours d'un exercice.

Le "prix" d'une entreprise, en bourse, s'apprécie souvent par la mesure de son PER (Price Earning Ratio) qui mesure le ratio entre capitalisation boursière (ce que pèse l'entreprise en bourse) et résultat net.

Le résultat net est aussi utilisé pour calculer la capacité d'autofinancement d'une entreprise, qui permet aux banques de déterminer sa capacité d'endettement, donc de croissance par le levier de la dette. Il apparaît à la fois dans le compte de résultat et au bilan de l'entreprise. C'est d'ailleurs le dernier indicateur, l'indicateur ultime que l'on trouve dans ces documents.

A noter qu'il peut être négatif. De manière transitoire (par exemple lors d'un exercice où une entreprise a beaucoup investi) ou de manière permanente et dans ce cas c'est une entreprise qui a des soucis. Hormis cas particuliers comme les biotechs.

Lorsqu'il est négatif, on n'utilise évidemment pas le PER mais d'autres ratios.



JDH

Francebourse.com