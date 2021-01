Bourse de Paris : le CAC 40 finit janvier dans le rouge Le mois de janvier est déjà fini et le CAC 40 l'achève dans le rouge, et dans un rouge assez vif puisque l'indice vedette de la bourse de Paris perd 2.74% sur ce mois de janvier. Une baisse qui s'est faite essentiellement sur les dernières séances du mois. Le CAC 40 a en effet enchainé les séances rouges en fin de mois, après avoir culminé à 5722 points le 8 janvier. Finissant le mois à 5399 points, il perd 323 points depuis ce pic, soit 5.7%.

Aux sources de cette baisse, les chiffres de la croissance économique, très mauvais pour 2020, le PIB français perdant au final 8.3% selon une première estimation (on sait d'expérience que les révisions des estimations sont faibles et ne vont pas forcément dans le bon sens). Même si ces chiffres sont finalement moins désastreux que ceux prévus par l'INSEE (qui visait une chute de 9%), le marché voit de plus en plus douchés ses espoirs d'un fort rebond pour 2021. On ne parle plus que 3% de hausse du PIB en 2021, et ces chiffres s'amenuisent de mois en mois, au fil des confinements, des restrictions, et désormais des faillites.

Malgré ce contexte, de plus en plus anxiogène, le portefeuille Francebourse s'en sort plutôt bien. Il gagne 1.3% sur ce mois de janvier.



JDH

Francebourse.com