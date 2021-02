Une première IPO sur la bourse de Paris en vue Bien que le marché soit prudent actuellement, une IPO pointe le bout de son nez sur Euronext Growth (ex Alternext). Il s'agit de HRS qui vend des stations à hydrogène. Un secteur d'avenir, encore au démarrage, mais dont on parle de plus en plus. HRS se définit comme un égergéticien spécialisé dans l'hydrogène.

L'hydrogène énergie vise de nombreuses applications. Pas seulement au niveau de l'automobile mais aussi du stockage de l'énergie, de l'industrie etc.

Actuellement l'hydrogène représente 2% du mix énergétique. Ce taux devrait être de 15% à horizon 2040.

HRS a une expertise reconnue. Un partenariat avec Engie est déjà signé : 15 projets d'ici 2025.

L'entreprise vise à être rentable dès le milieu de cette année. L'entreprise vise à dépasser 85M€ de CA en 2025.

L'IPO est ouverte depuis le 27 janvier





