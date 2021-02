Bourse de Paris : le CAC flirte avec les 5700, notre portefeuille ne flirte pas, il dépasse le million! Le portefeuille Francebourse, créé en novembre 2001 sur une base de 100.000€ et augmentée un peu plus tard à 110.000€ vient de dépasser le million d'euros!

Ainsi il atteint un record historique; affichant par ailleurs un gain de 7.16% depuis le 1er janvier, après avoir réussi l'exploit de finir l'année 2020 dans le vert.

Le CAC 40 pour sa part, tente une fois de plus le haut de son trading range à 5700 points, restant assez loin des 6000 et quelque points atteints l'an dernier à la même époque, et très loin de ses sommets de septembre 2000.



Francebourse.com