Premier bimestre largement positif sur les indices boursiers Le premier bimestre de l'année 2021 s'achève sur une note largement positive sur les marchés d'actions.

Pas d'euphorie, des marchés qui scrutent, mais restent dans l'ensemble confiants sur la sortie de crise. Il faut dire qu'ils sont aussi largement soutenus par les afflux de liquidités des banques centrales. Ce sont elles, les banques centrales, qui, après le krach de mars dernier, ont "rattrapé le coup" et ont induit sur les indices boursiers, un scénario type 1987 et non type 2008, ce qui se profilait.



Le CAC 40 gagne 2.73% depuis le 1er janvier, les indices américains, entre 1 et 2% de gains, sont bien moins euphoriques que sur le 2e semestre 2020... Quant à nos portefeuilles, rien ne les arrête! Ils gagnent respectivement près de 7% et près de 10% pour le "portefeuille Francebourse" et le "portefeuille Pepites du Rendement".



Francebourse.com