Forte baisse de l'action 2CRSI, en raison du redressement judiciaire d'un de ses clients Le titre 2CRSI, qui s'était littéralement envolé ces derniers temps sur la bourse de Paris, dévisse de 12% aujourd'hui suite à la mise en redressement judiciaire d'un de ses clients historiques, la société Blade SAS.

Le titre 2CRSI gagne encore 4% depuis le 1er janvier.



2CRSi a le contrôle sur 30,2 millions d’euros de matériel utilisé par Blade SAS.

Dans tous les contrats liant les deux sociétés, les serveurs fournis restent la propriété de 2CRSi jusqu'à ce que l'intégralité des loyers ou échéances soit payée par Blade. Ainsi, 2CRSi dispose aujourd'hui de la capacité de reprendre des serveurs correspondant à 30, 2 millions d'euros de commande

s réalisées en 2017, 2018 et 2020. Ces serveurs sont des serveurs de calcul à base de cartes graphiques (GPU) très haut de gamme et des serveurs de stockage. Etant donné la pénurie de composants électroniques et plus spécifiquement de cartes graphiques depuis la fin de l’année 2020, il s'agit d'équipements très recherchés sur le marché et 2CRSi a déjà reçu des marques d’intérêt de plusieurs clients pour les serveurs concernés.

Une procédure de revendication va être engagée par 2CRSi sans délai, conformément aux dispositions légales afin de récupérer ces matériels dont le Groupe reste propriétaire.



Dans le cadre de la procédure collective de Blade SAS, 2CRSi est susceptible de ne pas être en mesure de recouvrer tout ou partie des sommes dues par le client au titre des contrats en cours.

Les créances correspondantes dans les comptes consolidés au 28 février 2021 se montent à 10,8 M€ (intérêts compris).



En 2019, 2CRSi avait participé à l'augmentation de capital de Blade SAS en investissant 2 M€ par compensation de créances correspondant à des intérêts dus par Blade dans le cadre d’un contrat de vente de matériel. Avec l’entrée de Blade en procédure collective, cet investissement

sera intégralement déprécié.



Pour toutes ces raisons, 2CRSI revoit ses objectifs de CA sur l'exercice clos au 28 février 2021, ramenés d'une fourchette 170/200M€ à une fourchette 162/175M€.



Francebourse.com, avec Actifin