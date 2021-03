Les actions Technip et Technip FMC progressent main dans la main

En ce lundi 8 mars, les deux actions issues de la scission de Technip, à savoir Technip FMC et Technip Energies, progressent main dans la main. Jusque là, quant l'une montait, l'autre baissait, par des effets d'arbitrages inverses.Cette fois, les investisseurs reprennent les dossiers et mains et se penchent sur les fondamentaux.Ainsi l'action Technip FMC a gagné 2.58% tandis que Technip Energies a gagné 5.06%.Rappelons que les deux titres sont entrés dans notre portefeuille Francebourse, quasiment à leurs plus bas récents.Une analyse fondamentale de la plus récente entité côtée, Technip Energies, est en ligne :JDHFrancebourse.com