Le CAC 40 peut-il s'installer vraiment au-delà des 6000 points? Ca y est, le CAC 40 a dépassé les 6000 points, et en plus sur une clôture hebdomadaire.



A chaque fois qu'il les a dépassés, dans le passé, cela a précédé un krach voire un long marché baissier!

C'est donc la 4ème fois que le CAC 40 dépasse les 6000 points.



En 2000, il avait réussi à passer la barre sans difficultés en début d’année, puis, après avoir culminé à 6944 points le 4 septembre, il s’est effondré ensuite à 2400 points, repassant rapidement sous les 6000 points. Il sera resté 11 mois au-dessus des 6000 points.



En 2007, avant la crise financière dite des subprimes, il a fait un double top à 6165 points en juin puis en juillet 2007 et c’en fut encore une fois fini des 6000 points. Il ne sera cette fois resté au-dessus des 6000 points que pendant 2 mois. La chute l’amènera à 2450 points.



Début 2020 avec un double top à 6111 points, les 19 janvier et 18 février, le CAC 40 ne sera resté qu’un mois au-delà des 6000 points. On connait la suite : direction 3600 points.



Mars 2021 : à ce jour, un plus haut à 6042 points, mais la suite est à écrire!



Francebourse.com