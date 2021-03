Bourse de Paris : le retour des "valeurs COVID"

Face à cette crise sanitaire qui n'en finit pas, aux restrictions qui se renforcent, s'allègent, se renforcent à nouveau, en France et ailleurs, la bourse, qui avait fini par délaisser les valeurs estampillées COVID, les reconsidère.En effet :-La vaccination vient de subir une grosse claque-La progression des contaminations augmente-Un an après le début du confinement, on reparle confinement, et d'ailleurs l'Italie reconfine-Les incertitudes demeurent et progressent, même, ces derniers temps.Il y a deux catégories de valeurs :-celles qui profitent directement de la crise : fabricants de masques, de gants, d'aiguilles, de tests, biotechs, big pharma, etc-celles qui en profitent indirectement : surtout des valeurs internet qui profitent du télétravailUn point complet a été fait sur nos recommandations :Francebourse.com