CAC 40 vs NASDAQ : un graphique vaut mieux qu'un long discours Parfois les articles les plus courts sont les meilleurs, quand ils sont accompagnés d'un graphique si éloquent qu'aucune parole n'est digne de les commenter. Il est est ainsi du graphique comparatif du CAC 40 et du Nasdaq sur les 15 dernières années.

Le déficit d'innovation en France, et plus largement en Europe, n'y est pas étranger...

Retrouvez Jean-David Haddad sur TV Finance jeudi 25 mars à 10h30 dans son émission bimestrielle "Les Pros de l'Eco". Il en sera question...



Francebourse.com