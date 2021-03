Le PER du CAC 40 est stratosphérique! La quasi-totalité des résultats des entreprises du CAC 40 ont à présent été dévoilés sur l'année 2020, comme toujours à cette période de fin du premier trimestre. Il en ressort un bénéfice cumulé de l'ordre de 37 milliards d'euros, divisé par 2 par rapport à 2019 et très loin du sommet atteint en 2017 à 97 milliards d'euros.

Il manque certes les résultats de sociétés comme Pernod-Ricard ou Alstom qui ont leur exercice décalé, mais cela ne changera pas drastiquement la donne. Tout au plus, peut-on espérer un bénéfice cumulé entre 38 et 39 milliards d'euros.

C'est peu face à une capitalisation cumulée des 40 valeurs qui s'établit actuellement à 1900 milliards d'euros.

Le PER a l'avantage d'être très simple : 1900/38 = 50

Oui, le PER du CAC 40 sur 2020 est de 50!

Jamais il n'a été aussi élevé...

Mais la logique du marché est autre aujourd'hui, semble-t-il...



