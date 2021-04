Article du

Ca y est... les premiers fruits tombent de l'arbre... Entendez par cela les dividendes. La saison des dividendes est lancée!A part les sociétés qui ont des exercices décalés, ou bien celles qui distribuent des coupons trimestriels (et donc réguliers), c'est traditionnellement entre la fin avril et la fin juin, soit sur une période de 2 mois environs que la plupart des entreprises distribuent leurs dividendes.Cela pour la bonne et simple raison que les bilans, une fois cloturés, ils sont soumis à l'AG qui approuve les comptes et décide de la distribution de dividendes... ou pas. Ces derniers sont alors souvent détachés dans la foulée.Ainsi, les actions CNP Assurances et Flow Traders viennent de détacher des coupons très importants.Voir nos recommandations sur le sujet :JDHFrancebourse.com