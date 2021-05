Quand le spectre de l'inflation apparait en mai, la bourse n'aime pas!

Article du

Il va sans dire que les marchés sont surévalués.Rappelons que le bénéfice cumulé de l'ordre de 38 milliards d'euros des sociétés du CAC40 a été divisé par 2 par rapport à 2019 et reste très loin du sommet atteint en 2017 à 97 milliards d'euros. Même si une hausse de 50% avait lieu en 2021, ce bénéfice cumulé retrouverait les 76 milliards de 2019, mais ni la croissance de la zone euro ni même la croissance mondiale ne permettraient d’avoir par la suite un rythme de croisière de 10% par an de ces bénéfices cumulés.Autrement dit, dans le cas le plus optimiste on aurait un bénéfice cumulé de l’ordre de 80 milliards sur 2022.Or la capitalisation de l’indice dépasse actuellement les 2000 milliards. Ce qui fait un PER estimatif maximum de 25 sur 2022 ! C’est plus qu’un haut de cycle. Encore une fois cette survalorisation est due aux taux d’intérêt négatifs car, de ce fait, toutes les liquidités se reportent sur les actifs privés : immobilier, or, argent, bourse, sans oublier les crypto-monnaies dont le marché est très étroit.Une hausse des taux longs, obligataires en particulier, entrainerait un repli marqué de tous les actifs cités ci-dessus, sauf peut-être les métaux précieux. Qu’est-ce qui pourrait provoquer une telle hausse ?Un retour de l’inflation.Dont il a été question lors de cette séance du 11 mai qui a entrainé un mouvement généralisé de baisse de 2% des bourses mondiales. Baisse qui a permis d’ouvrir des gaps baissiers, sur le CAC 40 en particulier. A ce stade il est trop tôt pour parler de retour de l’inflation, il ne s’agit là que d’hypothèses, et de toutes façons ce n’est qu’au terme de plusieurs mois, voire de plusieurs trimestres qu’un tel mouvement pourrait être diagnostiqué.Voir aussi notre article sur la bourse et l'inflation :Francebourse.com