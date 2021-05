Action Solutions 30 : une déflagration totale

Article du

Le dévissage a été énorme et plus fort qu'attendu sur Solutions 30 à la reprise de cotation.Le titre a ouvert ce matin à 3.02€ et il se situe à 2.74€ à 14h50, avec un volume de 27 millions de titres échangés. Soit un quart du capital!Une fois de plus on voit à quel point le marché déteste l'incertitude. Car il n'y a aucune certitude sur ce titre, et pas non plus la certitude que tout va mal!Le titre baisse donc de 75% par rapport à son cours d'avant suspension.Notre recommandation ayant toujours été de ne pas dépasser 2.5% de pondération sur cette ligne, d'ailleurs toujours qualifiée de spéculative, on constate aujourd'hui un effet modéré de cette chute sur notre portefeuille. En effet, la pondération de S30 passe de 2.5% à 0.7% vue l'ampleur de la baisse, et la performance du portefeuille passe de 15% à 13% depuis le 1er janvier.Une nouvelle recommandation a été émise :Francebourse.com