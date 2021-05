Amazon rachète MGM pour 8.45 milliards de dollars

Tous les majors d'internet ont été considérablement renforcés par la crise du COVID cela n'est pas un scoop.

Aussi le temps des acquisitions est arrivé!

Ainsi Jeff Bezos, qui regardait surement les films de la Metro Golwin Mayers quand il était jeune, a aujourd'hui le plaisir de s'offrir le studio au célèbre lion.

Le montant de l'acquisition a été dévoilé, il est de 8.45 milliards de dollars.

Le but d'Amazon est de se positionner sur l'immense marché de la VOD face à Netflix et Disney plus.

La MGM détenant les droits de James Bond, l'opération est loin d'être inintéressante pour la librairie en ligne devenue l'acteur mondial intégré de la vente en ligne et désormais de la VOD.



