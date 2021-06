Dernière minute : fin du couvre feu et du port du masque!

Article du

C'est une énorme surprise et ce n'est pas une blague!

Le premier ministre Jean Castex vient de l'annoncer : dès dimanche 20 juin, le couvre-feu sera levé et le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Les très bons chiffres des contaminations, qui se sont effondrées ces derniers jours, alliées au beau temps et au football ont finalement eu raison de la rigidité politique que l'on pouvait observer jusque là sur ces questions.

Pas d'effet en bourse de ces annonces.



JDH

Francebourse.com

France, Economie

Publications précédentes