Notre tout nouveau dossier en vente! Message de JDH

Chers lecteurs!Je vous en parle depuis quelque temps!Ca y est!J'y ai passé du temps, l'équipe aussi... Il est en publié, il est en ligne!Je parle de notre tout nouveau dossier sur les "valeurs de la reprise".Car il est temps de miser sur l'après-crise et c'est pour cela que nous avons recommandé des ventes afin de dégager des liquidités!Après la crise, la reprise. C’est classique. Sauf que cette crise a été très particulière. Et que la reprise le sera aussi.Après que le web ait fait recette sans jamais faiblir pendant la crise, la reprise va concerner plusieurs domaines : tourisme, matériaux, loisirs, etc.Un gros rattrapage est à prévoir sur ces secteurs.Nous vous présentons dans ce dossier, 14 valeurs, dont 2 grandes valeurs internationales, qui devraient profiter de cette reprise. Et 12 valeurs françaises, allant de la PME à la grosse ETI.Mais comme toujours dans nos dossiers, une longue introduction économique qui pose les choses et explique les tendances à venir...Il est en vente ici :C'est parti pour une riche lecture ce week-end, qui vous laissera le temps de réfléchir et faire vos choix pour lundi !Bonne lecture!JDHFrancebourse.com