Pénurie des matériaux et inflation

Article du

Suite à une mise à l’arrêt des chantiers en 2020, les constructeurs de logements rencontrent un nouvel obstacle : celui de l’inflation sur les matériaux de construction.

Le prix du bois a augmenté de 25% depuis le 1er janvier, les résines, le plâtre… tout ! Selon un carrossier interrogé par nos soins, jusqu'à 50% de hausse sur le prix des peintures!

Et bien sur le pétrole qui, ne l’oublions pas, gagne 45%... Ainsi, nos valeurs de transport pétrolier en profitent.

L’une d’elles, Knot Offshore Partners, est étudiée dans le numéro du 1er aout de la lettre "Pépites du Rendement", après ses excellents résultats.

Les entreprises de BTP sont déstabilisées, mais devant la hausse de la demande, surtout pour les maisons individuelles, une société comme AST Groupe, continue d’être sur une bonne pente.

Néanmoins, l’inflation sur les prix des matériaux sera à regarder de près au niveau macro-économique car cette inflation importée peut finir par peser sur l’indice général des prix, et par ricochet sur les taux obligataires, donc les taux de crédit, etc. La rentrée risque d’être mouvementée sur le plan économique !



Francebourse.com

France, Economie

Publications précédentes