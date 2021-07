La bourse au mois d'aout...

Article du

A l'approche du mois d'aout, il convient de s'interroger sur les performances de ce mois, alors que nous avons tous été échaudés ces dernières années.

Sur une très longue période, entre 1950 et 2010, on voit un mois d’aout plutôt bon (1% de gains en moyenne), et un mois de septembre très mauvais.

Cette statistique intègre une longue période.

Les choses ont changé depuis quelques années et le mois d’aout, qui a souvent été bon dans le passé, a une fâcheuse tendance à devenir particulièrement mauvais. Sur les six dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), le mois d’aout fut baissier cinq fois ! Cinq fois sur six!

L’année 2020 a été l’exception mais il faut dire que le marché était tombé si bas en avril que les mois suivants furent tous de bons mois.

Et sur les 11 dernières années, il fut rouge dans 73% des cas (soit 8 fois sur 11), avec tout particulièrement des mois d’aout désastreux en 2011 et en 2015.

Cette différence entre la période 1950-2010 et la période 2010-2019 peut s’expliquer par l’avènement des robots traders qui oeuvrent tandis que les gérants de fonds, et tous les gérants institutionnels sont en congés.

Dans ce contexte nous allons donc faire preuve de prudence tout en scrutant tout dévissage injustifié comme cela arrive souvent en aout car les particuliers, dès qu'ils prennent peur sur une PME au petit volume d'échange, peuvent générer un trou d'air!



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes