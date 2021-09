Article du

C'est un lundi noir sur la bourse de Paris!Le CAC 40 perd 2.6% à 14h15 et passe sous les 6400 points dans un volume non négligeable de 2 milliards d'euros.L'indice VIX est en forte hausse à 26... ce qui montre un vrai regain de tension puisqu'il n'avait pas atteint ce niveau depuis le mois de mai dernier.A l'origine de cette baisse, un faisceau d'inquiétudes. Celle qui concerne les relations franco-américaines est mineure. Plus importante est celle relative à la politique de la FED après des propos très pessimistes de son ancienne présidente Mme Yellen, actuellement ministre des finances. Cette dernière a souhaité que le Congrès relève le plafond de la dette sans quoi elle évoque une « une crise financière historique ». Dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal, elle explique que « Le défaut pourrait déclencher une flambée des taux d’intérêt, une chute brutale des cours des actions et d’autres troubles financiers ».De plus les marchés sont aujourd'hui inquietés par les déboires d'un géant immobilier chinois, le groupe Evergrande. L'opacité du pays fait que l'incertitude est élevée car nul ne connait les conséquences possibles sur l'économie chinoise. Cela rappelle les prémisses de la crise russe de l'été 1998.Pour la FED, un des éléments majeurs de l'incertitude du jour, la réunion cruciale se tiendra mercredi.Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne :JDHFrancebourse.com