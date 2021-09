La croissance économique : une histoire récente!

Le triste épisode de la crise du COVID dont on espère désormais l'antériorité, a mis nos économies face à la réalité de la décroissance brutale mais éphémère. En 2020, le PIB de la France a baissé de 7.9%. La croissance a repris en 2021 et l’on espère que cette dernière va se poursuivre sur les années suivantes. La croissance permet de créer de la richesse, de la distribuer et de faire augmenter le niveau de vie d’une population.



Mais l’histoire nous montre que la croissance économique, qui se traduit par une hausse du niveau de vie, est un phénomène récent. Une étude récente de l’Université de Groningen (Pays-Bas), a montré que le PIB mondial par habitant a été multiplié par 11.7 entre 1870 et 2010 (soit un taux de croissance annuel moyen de 1.8%, finalement conforme à ce que nous connaissons depuis quelques années). Mais entre l’an 1 et l’an 1870, il a été seulement multiplié par 1.43 soit un taux de croissance annuel moyen de quasiment 0%. C’est donc l’enchainement de la Révolution industrielle puis de l’époque contemporaine avec ses technologies mais aussi ses crises qui a permis cette croissance.



Aussi, compte-tenu de l'enchainement des facteurs qui ont permis cette croissance, en particulier l'avènement des libertés, on peut se demander si la croissance, qui est un phénomène récent au niveau de l'histoire, sera éternelle...



Jean-David Haddad

Francebourse.com



