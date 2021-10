L'introduction en bourse de OVH, c'est maintenant!

OVH est une société française que tous les informaticiens, tous les webmasters mais aussi les responsables d'entreprises connaissent bien puisqu'elle héberge une grande partie des sites internet français, y compris des sites du gouvernement. Une très belle réussite française du nord de la France, dirigée par Octave Klaba et sa famille qui sont majoritaires.

En mars dernier, OVH avait parlé d'un prochain projet d'IPO mais cela a été remisé compte-tenu d'un incendie des centres serveurs dont tout le monde se souvient. Un incendie qui a pénalisé l'entreprise à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros dont 58 devraient être remboursés par les assureurs.

L'entrée d'OVH sur Euronext Paris est désormais en cours! Elle est fixée au 15 octobre 2021. L'offre a lieu du 5 au 13 octobre et donc commencé hier. Le groupe entend émettre un maximum de 18,9 millions d'actions nouvelles auxquelles s'ajouteront un maximum de 2,7 millions d'actions cédées par les actionnaires existants. Le prix indicatif par action sera situé entre 18,50 et 20 euros, représentant une valorisation entre 3,5 et 3,75 milliards d'euros. Ce sont 400 millions d'euros qui vont être levés afin que l'entreprise assure son développement très ambitieux qui devrait se traduire par une croissance du CA de 25% par an jusqu'en 2025 soit un objectif de 1600M€ de CA à cette date contre 632M€ en 2020 et 320M€ si on remonte à 2016.



Une valeur d'hyper-croissance donc, mais pas une licorne comme on peut l'entendre vu qu'elle est bénéficiaire. En effet, l'EBITDA ajusté est de l'ordre de 40% soit 262M€ et le résultat est positif de 30M€.



Cette IPO, consécutive à celle de Exclusive Networks et de Believe vient compléter une offre de French Tech sur la bourse de Paris. Qui faisait défaut.





