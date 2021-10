Bourse de Paris : le CAC 40 continue de stagner

Après avoir opéré un incroyable rebond suite à la crise du COVID, le CAC 40 se trouve depuis plusieurs mois dans un trading range, en quelque sorte, dans une sorte de consolidation horizontale. Ainsi, il stagne entre 6400 et 6900 points en gros depuis le mois de juin, et si on ôte la pointe réalisée en aout à plus de 6900, on peut même dire qu'il stagne entre 6400 et 6750 points environ, le tout avec des volumes assez faibles. Cela s'apparente à une consolidation horizontale de laquelle, pour le moment, on ne voit pas de réelle perspective de sortie.

Mais à un moment donné, ce sera forcément soit par le haut soit par le bas qu'il en sortira... Un éventuel rallye de fin d'année apparait peu probable dans ce cas de figure sauf à aller chercher les 7000 points.



