Hausse logique sur le secteur énergétique

Article du

Alors qu'on ne parle que de la hausse du prix de l'énergie sous toutes ses formes (pétrole, gaz, électricité etc), nous sommes positionnés sur le secteur depuis quelque temps à présent, et d'ailleurs avant cet emballement, même si nous avons récemment complété les positions.En bourse, on observe une hausse très nette du secteur. Ainsi l'indice "Pétrole et Gaz" de la bourse de Paris était à 640 points au 1er septembre contre 785 aujourd'hui soit une hausse de 22.5% en moins de 2 mois, dans un marché qui lui est en consolidation horizontale ( www.francebourse.com ).Un mail de suivi de nos valeurs du secteur a été envoyé hier ( www.francebourse.com JDHFrancebourse.com