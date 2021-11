20 ans que je suis à votre service! Quelques mots de Jean-David Haddad

Article du

Ce 1er novembre 2021 a une signification particulière pour moi. Cela fait en effet 20 ans aujourd'hui que je suis à votre service!

Il y a 20 ans je lançais le numéro 1 de la Quinzaine des Investisseurs, devenue la Quinzaine de Francebourse. Dont le numéro 459 sera publié aujourd'hui. En 20 ans, il n'y a pas eu un seul numéro qui n'ait pas été délivré. La ponctualité a toujours été de rigueur.

Le site Firstbourse est né un peu après, et est devenu Francebourse en 2005.

C'était la grande époque de l'investissement boursier!

Mais on ne peut pas dire pour autant qu'aujourd'hui soit la petite époque quand on voit la tenue des indices boursiers. Et quand on voit le score de nos portefeuilles. C'est juste que la physionomie des investissements boursiers a changé, que le trading a pris une énorme place, mais heureusement l'investissement basé sur les fondamentaux reste présent.

Au terme de ces 20 ans, le portefeuille de la Quinzaine, que nous appelons désormais "portefeuille Croissance", gagne 861% soit exactement une moyenne de 12% par an. Il a été multiplié par 9.61 depuis sa création, et pour les matheux, 12% par an cela fait un coefficient multiplicateur de 1.12 et sur 20 ans ça fait 1.12 puissance 20 soit 9.61 soit 861% exprimé en pourcentage.



Le portefeuille a tenu ses promesses, avec des hauts et des bas, évidemment; car la bourse c'est aussi cela. Il a traversé avec brio la crise de 2008/2009 puis la crise européenne de 2011, une période très difficile dont il s'est remis en quelques années, puis le krach du Covid en 2020 duquel il s'est remis en quelques mois, à l'instar d'ailleurs du marché dans son ensemble.

Ce portefeuille a permis de dénicher de vraies perles, qui parfois ont réalisé plus de 1000% de performance, et souvent plus de 100%; nous en avons encore en portefeuille, entrées récemment qui sont dans ce cas de figure. La liste serait longue de tout citer.

Nous avons aussi connu d'incroyables douches froides desquelles nous avons su sortir par le haut. Je pense à Gowex qui a été l'aventure la plus folle pour moi de ces 20 ans. Plus de 1000% de gains, et nous avons heureusement pris régulièrement des bénéfices, tout en gardant un reliquat... Et on nous annonce que tout était faux depuis des années, que les comptables et autres étaient complices, et que c'était l'arnaque boursière du siècle. Heureusement le reliquat était minime par rapport aux gains engrangés sur du vide.



De toutes les aventures vécues, ce que j'ai vraiment tiré comme leçon c'est qu'il faut toujours savoir prendre des bénéfices.

Alors, oui, c'est bien beau de dire que quelqu'un qui aurait investi 1000€ dans Apple il y a 20 ans serait millionnaire aujourd'hui... Dans la réalité, il aurait pris énormément de bénéfices et n'aurait qu'un reliquat de titres.



Je ne sors pas de nouveau livre pour ces 20 ans, j'en suis désolé pour ceux qui l'attendaient.

Pour le moment, mon dernier livre publié il y a 2 ans, "Tout le monde peut s'enrichir en bourse" reste totalement valide, la crise du Covid n'ayant fait qu'amplifier le côté psychologique du marché que j'y décris régulièrement. Une 2ème version de ce livre finira par arriver, en 2022 je l'espère. Il faut que je vois avec mon éditeur (rires).



Je suis content de faire cela pour vous depuis 20 ans. Deux décennies que je n'ai pas vu passer. C'est une activité qui oblige à suivre de près la marche du monde. A anticiper. Toujours anticiper.

Si j'ai eu envie de me lancer dans cette activité il y a 20 ans c'est parce que j'avais publié quelques mois plus tôt un roman d'anticipation "Pacifica" dans lequel j'imaginais le 21ème siècle. Alors j'ai eu envie de traduire cela par des analyses boursières en particulier sur les valeurs d'avenir qui allaient construire ce monde tout neuf qui ouvrait le siècle. Vous noterez d'ailleurs que cette idée de "valeurs d'avenir" reste un thème récurrent chez Francebourse avec nos dossiers. Dossiers dans lesquels sont souvent dénichés des actions surprenantes. J'aime anticiper, essayer d'imaginer les tendances de demain. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai osé préfacer "1984" de George Orwell cette année.

Le prochain dossier de Francebourse (très bientôt) sera consacré au rendement comme chaque année (sauf l'an dernier). Je vous en reparlerai.



Alors, je ne sais pas si on repart pour 20 ans... mais on repart!

Et je remercie du fond du coeur nos fidèles lecteurs.

Et en particulier ceux qui sont là depuis 20 ans. Ca ne nous rajeunit pas!

Mais on reste jeunes, n'est-ce pas? J'étais trentenaire, je le suis toujours quelque part en moi.



Je vous souhaite une très bonne semaine



Jean-David Haddad, fidèle au poste.

A la une

Publications précédentes