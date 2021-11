Changement de cotation et forte baisse pour Flow Traders

Article du

Désormais le titre néerlandais FLOW TRADERS ne cote plus sous le code (NL0011279492 FLOW) mais sous le code (NL0011279492 FLW).vous n'avez rien à faire, le changement s'est fait automatiquement sur vos portefeuilles. Si tel n'est pas le cas, il faut prévenir votre banque ou courtier de toute urgence.La cotation à 35.2€ sur le premier ISIN ci-dessus est donc une cotation ancienne et bloquée. La cotation est aujourd'hui à 30.12€ en hausse de 1.7%... car le titre a sévèrement décroché la semaine dernière, suite à des résultats trimestriels en dessous des attentes.Ce titre qui joue un rôle de protection dans nos portefeuilles se montre néanmoins sur la durée bien plus efficace que tout instrument dérivé. Il gagne ainsi plus de 20% en 3 ans sans compter le rendement élevé servi chaque année. Il gagne 12% depuis le début 2021, malgré sa baisse récente et surtout en dépit d'un marché très fortement haussier.Une actualisation de recommandation a été envoyée aujourd'hui :Francebourse.com