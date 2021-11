Bourse de Paris : le CAC 40 s'installe au-dessus des 7000 points

Article du

En ce lundi 8 novembre, le CAC 40 confirme bien sa tendance à évoluer en no man's land haussier. Rappelons que depuis ce début novembre, le CAC 40 a d'abord dépassé son plus haut historique de septembre 2020 puis qu'il a sans peine réussi à passer le cap des 7000 points avec un plus haut absolu aujourd'hui à 7067 points. Les volumes ne sont pas très élevés en revanche avec seulement 1.5 milliards d'euros échangés à une heure et demi de la fin de séance.



