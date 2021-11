Quelques chiffres à retenir

Il est bon d'avoir toujours des chiffres en tête! Car les ordres de grandeur sont cruciaux pour comprendre le monde où on vit et pour savoir se situer.



Aussi, voici quelques chiffres qui m'ont semblé utiles d'avoir en tête.



Rappelons que le PIB de la France est supérieur à 2000 milliards d'euros soit plus de 2500 milliards de dollars. C'est 7 fois moins que le PIB américain qui est autour de 20.000 milliards de dollars. Le pays étant par ailleurs 5 fois plus peuplé que la France.

Le PIB de la Chine est de 14.000 milliards soit près de 6 fois celui de la France mais avec 20 fois plus d'habitants! La France produit donc plus de richesse par habitant que la Chine mais moins que les USA.



Le CAC 40, à plus de 7000 points, voit sa capitalisation se situer désormais environ à une année de PIB français. Le CAC 40 capitalise en effet actuellement un peu plus de 2200 milliards d'euros.

C'est à peu de choses près la capitalisation d'Apple, la société la plus chère du monde, qui vaut les 40 stars du CAC 40 c'est-à-dire Total+LVMH+L'Oreal+Carrefour+Michelin, etc etc. Il y en a 40 comme ça.



Enfin, le marché des crypto-monnaies s'est largement étendu ces derniers temps, avec de nouvelles monnaies d'une part et la hausse des plus connues d'autre part. Il capitalise 3000 milliards de dollars désormais. Ce qui reste assez faible à l'échelle mondiale. C'est juste en gros 25% de plus qu'Apple ou que le CAC 40... C'est à peine 3% de la capitalisation cumulée de toutes les bourses mondiales. Et c'est à peine une demi journée de transactions sur le FOREX!



