La baisse de l'Euro face au dollar est-elle une bonne chose?

Chers lecteursL'Euro ne fait que s'affaiblir face au Dollar.Cela illustre-t-il le déclin de l'Europe? En partie surement, mais cela illustre surtout les pressions inflationnistes plus fortes aux USA, qui du coup on provoqué une politique plus restrictive de la part de la FED que de la BCE, même si la FED reste en soi très accommodante.Une analyse graphique de l'Euro-Dollar est en ligne :Dans le cas de figure que nous vivons, tout warrant sur l'Euro doit être revendu, même à perte (ce qui permet de générer des moins-values fiscales, toujours utiles sur une année où les plus-values seront nombreuses)JDHFrancebourse.com