Le taux du livret A bientôt en hausse?

Article du

L'inflation, longtemps restée atone, s'est réveillée avec la deuxième partie de la crise sanitaire, celle des pénuries diverses et variées. Ainsi, elle est réapparue en 2021. Elle est même en forte augmentation de mois en mois, comme en témoignent les chiffres de l'INSEE : +1,1% en juillet, +1,8% en août, +2,1% en septembre et enfin +2,6% en octobre.

De ce fait, le taux de rendement réel du livret A, qui plafonne à 0.5% depuis le 1er février 2020, devrait en toute logique croitre, d'autant plus que nous entrons en période de campagne présidentielle. Une mesure probablement populaire!



JDH

Francebourse.com

Bourse, Finance

