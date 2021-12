Le CAC 40 repasse les 7000 points, pas de rallye en vue

Comme nous l'avions présenti, le rallye de fin d'année a été très précoce en 2021 puisqu'il a eu lieu sur les 3 premières semaines de novembre.

Après une sévère correction sur les derniers jours de novembre, en raison de l'émergence du variant OMICRON du COVID-19, variant qui s'avère plus contagieux mais moins dangereux au fur et à mesure que progressent les investigations, les indices boursiers ont repris des couleurs et le CAC 40 a même redépassé les 7000 points mais l'ambiance euphorique du mois dernier n'y est plus, et l'année risque de se terminer plutôt sans véritable relief, probablement sur un consensus autour des 7000 points.

