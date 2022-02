La bourse de Paris ouvre la semaine sur un lundi noir

Article du

C'est véritablement un lundi noir sur la bourse de Paris qui perd près de 4%, avec un CAC 40 revenant nettement sous les 7000 points désormais, à 6767 points, affichant ainsi une perte de 5.5% depuis le 1er janvier.Les causes de la baisse ont été ai listées ce matin dans notre chronique : la crise géopolitique avec l'Ukraine d'une part, l'inflation et la remontée des taux obligataires d'autre part.Cela dit, le taux de l'OAT France 10 ans baisse à 0.64% aujourd'hui contre 0.70% vendredi soir.Analyse et point sur la situation :jdhfrancebourse.com