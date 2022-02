Bourse de Paris : les 7000 points de plus en plus compliqués

Alors que la semaine a ouvert sur un véritable lundi noir, tout le reste de cette dernière, le CAC 40 aura essayé de se rattraper et d'aller chercher les 7000 points, au-dessus desquels, rappelons-le, il était resté plusieurs semaines, entre novembre 2021 et janvier 2022.

Ces tentatives furent vaines. Même si les 7000 points ont été touchés (le plus haut hebdomadaire s'est établi à 7031 points, mercredi), ils n'ont jamais pu se maintenir en clôture.

Ainsi chaque clôture s'est faite sous les 7000 points et ce vendredi ne déroge pas à la règle.



