L'Unkraine créé de l'instabilité sur les marchés boursiers

Les futurs CAC 40 étaient mal orientés tout le week-end, alors que le Président Poutine a durci son discours, suscitant les réactions les plus vives du monde occidental.

Le CAC 40, mal orienté depuis le début d'année, a marqué ce lundi un plus bas annuel à 6633 points à l'ouverture, pour finalement ne pas céder à la panique et cloturer à l'équilibre. Les 7000 points s'éloignent néanmoins de plus en plus tandis que les 6000 se rapprochent même si le CAC 40 est encore bien au-dessus.

L'indice vedette de la bourse de Paris dévisse désormais de plus de 5% depuis le 1er janvier.

Les indices américains ont terminé la séance du lundi en forte baisse. Le Dow Jones perd désormais 7.5% depuis le 1er janvier et le Nasdaq perd 14.5%



