Le pétrole se rapproche des 100 dollars

Un cours à 3 chiffres sur le Brent semble désormais inéluctable. Même si le cours du Brent n'a pas bougé ce lundi, il n'a fait que grimper ces derniers temps et se situe désormais à plus de 96 dollars.

Affecté par les évènements actuels, il l'est tout autant par la reprise économique, par les perspectives de pénurie aussi.

Les valeurs pétrolières, à ce stade, en profitent modérément mais on sait qu'il y a toujours un décalage car le marché ne croit que ce qu'il voit sur les entreprises les plus concrètes qui ne font pas rêver, et donc il attend les résultats.



