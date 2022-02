L'euro reste ferme face au dollar malgré la menace

Comme dans toute crise géopolitique, et celle-ci est inédite, le dollar remonte.

Cependant l’Euro reste ferme dans l’absolu (quoi qu’étant historiquement bas) et graphiquement on constate que l’Euro arrive sur un support à 1.11$ qui peut générer soit un rebond brutal soit au contraire une cassure du support et du triangle dans lequel il se situe.

Nous ne prendrons pas de position pour le moment mais un mouvement sur les devises est probablement à attendre.



